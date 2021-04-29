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2ГИС научился показывать «тепловую» карту цен на квартиры
Внезапно, очень удобная функция
В сети появилась информация об очень интересном нововведение картографическго сервиса 2ГИС. Разработчики научили приложение показывать «тепловую» карту цен на квартиры.
Новая функция позволит пользователям удобнее изучать стоимость квадратного метра жилья, причём как для аренды, так и для покупки. Как пишет ТАСС, новая возможность доступна жителям 10 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Челябинска, Кемерово, Тюмени и Краснодара.
Разница в цене демонстрируется различием цвета: от тёмно-зелёного с доступным жильём до тёмно-красного с наиболее дорогими в городе предложениями. При этом для визуализации этих данных в 2ГИС использовали медианную стоимость квадратного метра жилья за последние три месяца.
Напомним, что «слой» с объявлениями о операциях с недвижимостью появился в сервисе совсем недавно — в марте 2021 года.