2ГИС научился показывать «тепловую» карту цен на квартиры

Разница в цене демонстрируется различием цвета: от тёмно-зелёного с доступным жильём до тёмно-красного с наиболее дорогими в городе предложениями. При этом для визуализации этих данных в 2ГИС использовали медианную стоимость квадратного метра жилья за последние три месяца.

Напомним, что «слой» с объявлениями о операциях с недвижимостью появился в сервисе совсем недавно — в марте 2021 года.