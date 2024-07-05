2ГИС представил возможность публикации видеосторис в карточках компаний

«Видеосторис» — инструмент, разработанный для компаний, чтобы бизнес мог рассказывать о текущих делах, изменениях, ценах, обновлениях товара и т.д. Загружать ролики можно в личном кабинете, контент будет доступен в течение 30 дней.

Максимальный размер загружаемого файла — 100 Мб. Загружать можно практически все форматы, чтобы пользователи не тратили лишнее время на конвертацию. Пока минимальное время ролика составляет 7 секунд, максимальное — 30 секунд. Если пользователи дадут обратную связь в пользу увеличения времени видео, разработчики займутся этим вопросом.

К публикуемому видео можно добавить надпись, а в ленту вывести заголовок. Также к видео можно «прикрутить» кликабельную кнопку действия и при необходимости обновить контент на своё усмотрение.

Кроме того, для бизнеса доступны статичные картинки, и всего в карточке может быть до 30 историй. Пользователи могут сохранять черновики, если планируется редактирование контента.