9TO5Mac: Европейские альтернативы App Store прекратят работать при выезде из ЕС

Для соответствия Закону о цифровых рынках (DMA) Apple добавила новый функционал в iOS 17.4, чтобы европейские пользователи могли устанавливать на свои устройства «альтернативные рынки приложений», как называет такие магазины сама Apple. Но эти решения, благодаря которым пользователи могут скачивать продукты вне App Store, перестанут работать за пределами ЕС.

Кроме нотариального заверения принадлежности продуктов к ЕС, геолокация определяется устройствами. И если пользователь покинет территорию ЕС, альтернативные маркетплейсы приложений попросту прекратят функционировать. То есть для работы европейских альтернатив App Store пользователь должен всегда физически находиться в ЕС.