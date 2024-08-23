9to5Mac: некоторые символы при вводе на клавиатуре приводят к сбою iPhone

Опубликовано 23 августа 2024, 12:00
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9to5Mac: некоторые символы при вводе на клавиатуре приводят к сбою iPhoneПричина бага непонятна
Исследователи устройств и ПО Apple из 9to5Mac сообщили, что ведение подряд нескольких символов в поисковой строке Spotlight или App Library может привести к зависанию или перезагрузке айфона.
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Проблема воспроизводится в последней версии iOS 17, а также в iOS 18 и 18.1. В iOS 17 ввод подряд символов »»:, а затем любого другого, приводит к сбою рабочего стола и перезагрузке смартфона; в iOS 18 и 18.1 происходит зависание Spotlight и наблюдаются баги рабочего стола.
Почему проявляется эта проблема, пока непонятно, как и нет каких-либо комментариев со стороны Apple. Однако инсайдеры надеются, что вендор всё же обратит внимание на эту «поломку» и выпустит исправление с ближайшими обновлениями.