А это противоядие: iPhone обнаружил в машине американки следящий за ней AirTag

Сначала она думала, что телефон реагирует на наушники AirPods, оставленные родственником в её машине. В первый раз уведомление о слежке она получила в феврале 2023 года. А через месяц в марте, iPhone снова выдал уведомление о слежке, и тогда она решила обратиться в полицию.

В ходе расследования в её автомобиле нашли геометку Apple AirTag, а по уникальному серийному номеру вышли и на того, кто установил трекер в автомобиле жертвы.

«Шпионом» оказался Энтони Магро из Бриджпорта, штат Коннектикут. Когда о нём рассказали женщине, она ответила, что никогда не общалась с Магро и не видела его. На запрос следствия Apple ответила, что каждый AirTag имеет уникальный серийный номер, и компания может «предоставить данные привязанной учётной записи в ответ на повестку в суд или действительный запрос от правоохранительных органов».

В итоге Магро взяли под стражу.