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Опубликовано 10 февраля 2024, 00:17
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А это противоядие: iPhone обнаружил в машине американки следящий за ней AirTag

А «шпиона» поймали
В США, штат Коннектикут, женщина обратилась в полицию после того, как её iPhone прислал ей несколько уведомлений о нахождении в её автомобиле трекера AirTag.

Сначала она думала, что телефон реагирует на наушники AirPods, оставленные родственником в её машине. В первый раз уведомление о слежке она получила в феврале 2023 года. А через месяц в марте, iPhone снова выдал уведомление о слежке, и тогда она решила обратиться в полицию.

В ходе расследования в её автомобиле нашли геометку Apple AirTag, а по уникальному серийному номеру вышли и на того, кто установил трекер в автомобиле жертвы.

«Шпионом» оказался Энтони Магро из Бриджпорта, штат Коннектикут. Когда о нём рассказали женщине, она ответила, что никогда не общалась с Магро и не видела его. На запрос следствия Apple ответила, что каждый AirTag имеет уникальный серийный номер, и компания может «предоставить данные привязанной учётной записи в ответ на повестку в суд или действительный запрос от правоохранительных органов».

В итоге Магро взяли под стражу.

Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#технологии
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#Apple AirTag
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#шпион