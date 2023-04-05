А под шумок: хакеры начали раздавать вирус под видом установщика VPN

А под шумок: хакеры начали раздавать вирус под видом установщика VPNКоторый трудно удалить
В Сети активизировались атаки с помощью инфостилера — трояна, предназначенного для сбора информации из системы жертвы — под названием OpcJacker. Такое наименование вирусу присвоили специалисты по кибербезопасности из компании Trend Micro.
Фото: Fidelissecurity.com
Вирус распространяется через поддельные сайты с рекламой приложений, связанных с криптоиндустрией и неким бесплатным VPN-клиентом. Причём у трояна внушительный список функций: кейлогинг, снятие скриншотов, инструментарий для кражи конфиденциальных данных из браузеров, загрузки дополнительных модулей и подмены адресов криптокошельков в буфере обмена.
Но OpcJacker используется не только сам по себе, нередко этот вирус служит «транспортом» для доставки инструмента администрирования NetSupport RAT, варианта зловреда удалённого доступа hVNC и шифровальщика Phobos, который часто использовали для атак на российских пользователей в течение прошлого года.
При этом вирус весьма затруднительно удалить. Его код защищён хорошо известным с хакерском сообществе криптором Babadeda.