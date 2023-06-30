А теперь «ОК»: в веб-версии соцсети появилась тёмная тема

22:49, 30 июня 2023
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А теперь «ОК»: в веб-версии соцсети появилась тёмная темаТеперь затемнение доступно для всех версий ресурса
Разработчики «Одноклассников» добавили тёмную тему в веб-версию соцсети для удобства пользователей, предпочитающих заходить на сайт с компьютера. Кроме того, благодаря функции улучшится визуальная доступность веб-версии ресурса для слабовидящих людей.
Фото: Одноклассники
Включить тёмную тему можно в настройках — либо в выпадающем меню под аватаркой, либо в настройках профиля. Отмечается, что теперь тёмная тема доступна для пользователей всех платформ: её можно включить в приложениях соцсети на iOS и Android, в десктопной и мобильной версиях сайта.
Также можно включить системную тему, при которой интерфейс соцсети будет затемняться по расписанию.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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