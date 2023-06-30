А теперь «ОК»: в веб-версии соцсети появилась тёмная тема

Включить тёмную тему можно в настройках — либо в выпадающем меню под аватаркой, либо в настройках профиля. Отмечается, что теперь тёмная тема доступна для пользователей всех платформ: её можно включить в приложениях соцсети на iOS и Android, в десктопной и мобильной версиях сайта.

Также можно включить системную тему, при которой интерфейс соцсети будет затемняться по расписанию.