А теперь в морг: Google выпустила последнее обновление браузера Chrome для Windows 7 и 8.1

Учитывая, что недавно сама Microsoft прекратила поддержку обеих операционных систем, решение Google сделать так же не вызывает вопросов.

Среди интересных нововведений Chrome 109 можно отметить включение Cookies Having Independent Partitioned State (CHIPS), которая является альтернативой сторонним cookies. От последних Google намерена отказаться уже в ближайшие пару лет.

Кроме того, в новую версию Chrome включен MathML, который представляет собой более эффективный способ вставки математических формул на веб-страницы, повышающий производительность и согласованность.

Имеется в обновлении браузера и множество интересных компонентов для разработчиков. В том числе и тех, кто хочет получить доступ к файловой системе на Android.