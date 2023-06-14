А вот и новые веяния: Twitter введёт лимит на количество бесплатных сообщений в день

Сейчас суточный лимит бесплатных сообщений составляет 500 твитов. Судя по обновлению кода, лимит будет уменьшен до 50-100 сообщений.

Разработчик эмулировал потенциальный функционал и достиг суточного лимита бесплатных твитов. В итоге он получил всплывающее системное окно с уведомлением об исчерпании количества бесплатных сообщений и предложением оформить подписку Twitter Blue, но и с возможностью отказаться.

Когда именно новый функционал будет реализован, Палуцци не уточнил.