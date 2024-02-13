Adidas закрыл для России популярное спортивное приложение

В конце марта сервис удалит все учётные записи и историю активности российских пользователей. Пока ещё эти данные можно экспортировать.

Но в App Store и Google Play скачать Adidas Running в России уже нельзя. При входе в уже установленное приложение появляется уведомление о невозможности Adidas работать в России.

«Мы вынуждены прекратить поддержку приложения Adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учётная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 года», — говорится в уведомлении.