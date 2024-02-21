Adobe Acrobat обзавелся ИИ для более удобной работы с документами

ИИ-ассистент в Acrobat использует генеративные модели и предоставляет возможность пользователю задавать вопросы о содержании документа, генерировать цитаты для подтверждения источника информации, а также создавать кликабельные ссылки для быстрого перехода к нужным разделам. Это может быть полезным для студентов, ищущих информацию для исследовательских проектов, или для краткого извлечения ключевых моментов из больших отчетов.

ИИ-ассистент доступен в бета-версии для платных пользователей Acrobat, работающих на стандартных, профессиональных и командных тарифных планах.