Adobe Acrobat обзавелся ИИ для более удобной работы с документами

Опубликовано 21 февраля 2024, 06:00
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Adobe Acrobat обзавелся ИИ для более удобной работы с документамиЧто сократит время на работу с объемными файлами
Adobe представил новую функцию ИИ-ассистента в своем программном обеспечении управления PDF-документами Acrobat. Описанная как «разговорный движок», эта функция позволяет пользователям общаться с документами, задавать вопросы, получать рекомендации и сокращать время, затрачиваемое на работу с объемными текстовыми файлами.
ИИ-ассистент в Acrobat использует генеративные модели и предоставляет возможность пользователю задавать вопросы о содержании документа, генерировать цитаты для подтверждения источника информации, а также создавать кликабельные ссылки для быстрого перехода к нужным разделам. Это может быть полезным для студентов, ищущих информацию для исследовательских проектов, или для краткого извлечения ключевых моментов из больших отчетов.
ИИ-ассистент доступен в бета-версии для платных пользователей Acrobat, работающих на стандартных, профессиональных и командных тарифных планах.
Источник:Adobe
Автор:Булат Кармак