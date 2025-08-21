Adobe добавил в PDF-файлы ИИ для «персонализированного» взаимодействия

Как отмечает портал Techspot, формат PDF, созданный Adobe в 1993 году, стал универсальным стандартом для цифровых документов. Благодаря доступным бесплатным версиям Acrobat, PDF быстро вошёл в повседневную жизнь и бизнес.

Теперь в Acrobat Studio появились «PDF-пространства» для совместной работы с ИИ-помощниками. Эти помощники могут анализировать документы, генерировать идеи, проверять информацию и добавлять комментарии. Можно делиться как документами, так и помощниками. Вице-президент Adobe по продуктовому маркетингу Мичи Александер отметил: «Мы возвращаем бренд. Мы существуем уже 32 года, но это самый важный переломный момент для нас с момента основания».