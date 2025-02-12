В отличие от конкурентов, инструмент Adobe ориентирован на профессиональное видеопроизводство и интеграцию с Premiere Pro, популярным видеоредактором компании. Firefly Video Model поможет дополнять или исправлять отснятый материал, например, если сцена получилась неудачной.

Сервис способен создавать ролики длиной до 5 секунд и разрешением 1080p. Это короче, чем у OpenAI, чья модель Sora генерирует видео до 20 секунд, но Adobe уверяет, что средняя длина монтажных фрагментов в кино и телевидении составляет всего 3 секунды.

Стоимость подписки начинается с $9.99 за 20 роликов в месяц и $29.99 за 70 роликов. Для сравнения, OpenAI предлагает 50 видео за $20, но с более низким разрешением. Кроме того, Adobe работает над «премиальным» тарифом для крупных студий, подробности которого объявят позже.

По словам представителя Adobe, компания сосредоточена на качестве изображения, а не на длине видео. Adobe также планирует добавить поддержку 4K-разрешения в будущих обновлениях.