Adobe представила ИИ-генератор видео под названием Firefly Video

Опубликовано 16 октября 2024, 03:001 мин.
Adobe представила ИИ-генератор видео под названием Firefly VideoГенерирует короткие ролики на основе фото и текста
Компания Adobe представила анонсированный ещё в апреле 2023 года «интеллектуальный» генератор видео Firefly Video. Это генеративная модель ИИ, создающая видео на основе картинок и текста.
Firefly Video интегрирован в фирменный редактор видео Adobe Premiere Pro. Пользователь может генерировать анимации и имитировать реальную видеосъёмку. Доступна настройка различных параметров генерации, в частности, угол обзора и соотношение сторон кадра.
При этом максимальная длительность полученного видео не превышает четырёх секунд. Существующее видео можно расширить ещё на две секунды.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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