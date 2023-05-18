Adobe пригрозила пользователям старых версий Photoshop судом

Это касается таких программ, как Lightroom Classic, Photoshop, Premiere, Animate и Media Director.

Компания объяснила своё решение тем, что они прекратили поддержку некоторых старых версий программ и, следовательно, в соответствии с условиями их соглашения, пользователи больше не имеют лицензии на их использование.

Отметим, что компания не разъяснила причину такого решения, но намекнула в своем Twitter, что это связано с «текущим судебным процессом». Возможно, речь идет о судебном иске, поданном прошлым годом компанией Dolby Labs.

Напомним, что Adobe перешла на подписночную модель распространения ещё в 2013 году. И это, несмотря на увеличение стоимости для клиентов, принесло значительный рост доходов.

В свою очередь Dolby Labs обвинила Adobe в нарушении авторских прав, связанных с новой моделью лицензирования. В своём заявлении компания подтвердила, что письма пользователям были реальными, но не дала дополнительной информации.