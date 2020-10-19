Приложения
Сегодня 19:25
Adobe проведёт крупнейшую конференцию со звёздами и деятелями искусств
Ежегодное мероприятие Adobe MAX, которое приковывает внимание креативных людей со всего света, в этот раз будет доступно каждому. Из-за соображений безопасности организаторы решили провести конференцию в онлайн-формате.
С 20 по 22 октября зрители смогут посетить более 350 виртуальных сессий и воркшопов, а также увидеть выступления таких знаменитостей из мира искусства, как Уэс Андерсон, Гвинет Пэлтроу и Энни Лейбовиц. Россию на конференции представит наш соотечественник - художник Покрас Лампас.
Чтобы мероприятие было полезно для каждого, все выступления поделили на 10 категорий:
- 3D и дополненная реальность;
- бизнес-продуктивность;
- творчество и дизайн в бизнесе;
- образование;
- графический дизайн;
- иллюстрация и цифровая живопись;
- фотография;
- социальные сети;
- UI- и UX-дизайн;
- работа с видео.
Помимо интересных творческих советов и откровений артистов, конференция примечательна новинками компании. Зрители Adobe MAX смогут в числе первых узнать о нововведениях Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro и других продуктов Adobe.
Зарегистрироваться Adobe MAX и принять участие в мероприятии можно по ссылке.