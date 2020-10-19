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Adobe проведёт крупнейшую конференцию со звёздами и деятелями искусств

Ежегодное мероприятие Adobe MAX, которое приковывает внимание креативных людей со всего света, в этот раз будет доступно каждому. Из-за соображений безопасности организаторы решили провести конференцию в онлайн-формате.

С 20 по 22 октября зрители смогут посетить более 350 виртуальных сессий и воркшопов, а также увидеть выступления таких знаменитостей из мира искусства, как Уэс Андерсон, Гвинет Пэлтроу и Энни Лейбовиц. Россию на конференции представит наш соотечественник - художник Покрас Лампас.

Чтобы мероприятие было полезно для каждого, все выступления поделили на 10 категорий:

  • 3D и дополненная реальность;
  • бизнес-продуктивность;
  • творчество и дизайн в бизнесе;
  • образование;
  • графический дизайн;
  • иллюстрация и цифровая живопись;
  • фотография;
  • социальные сети;
  • UI- и UX-дизайн;
  • работа с видео.

Помимо интересных творческих советов и откровений артистов, конференция примечательна новинками компании. Зрители Adobe MAX смогут в числе первых узнать о нововведениях Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro и других продуктов Adobe.

Зарегистрироваться Adobe MAX и принять участие в мероприятии можно по ссылке.