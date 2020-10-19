Adobe проведёт крупнейшую конференцию со звёздами и деятелями искусств

С 20 по 22 октября зрители смогут посетить более 350 виртуальных сессий и воркшопов, а также увидеть выступления таких знаменитостей из мира искусства, как Уэс Андерсон, Гвинет Пэлтроу и Энни Лейбовиц. Россию на конференции представит наш соотечественник - художник Покрас Лампас.

Чтобы мероприятие было полезно для каждого, все выступления поделили на 10 категорий:

3D и дополненная реальность;

бизнес-продуктивность;

творчество и дизайн в бизнесе;

образование;

графический дизайн;

иллюстрация и цифровая живопись;

фотография;

социальные сети;

UI- и UX-дизайн;

работа с видео.

Помимо интересных творческих советов и откровений артистов, конференция примечательна новинками компании. Зрители Adobe MAX смогут в числе первых узнать о нововведениях Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro и других продуктов Adobe.

Зарегистрироваться Adobe MAX и принять участие в мероприятии можно по ссылке.