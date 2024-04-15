Adobe разработает генеративный ИИ для видеоредактора Premiere Pro

Новые инструменты Firefly, наряду с предполагаемыми интеграциями с сторонними партнерами, такими как Runway, Pika Labs и модели Sora от OpenAI, позволят пользователям Premiere Pro генерировать видео, добавлять или удалять объекты с помощью текстовых подсказок и увеличивать продолжительность видеороликов.

В отличие от многих предыдущих анонсов Adobe, касающихся Firefly, для новых инструментов генерации видео компанией не установлена ни дата выпуска — ни бета-версии, ни другой, только то, что они будут выпущены «в этом году». И хотя креативный гигант в области программного обеспечения продемонстрировал возможности своей собственной видеомодели в раннем видеодемо, планы интеграции Premiere Pro с моделями искусственного интеллекта от других поставщиков не являются определенностью.