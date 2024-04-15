Adobe разработает генеративный ИИ для видеоредактора Premiere Pro

Adobe разработает генеративный ИИ для видеоредактора Premiere ProВ этом году
© Ferra.ru
Новые инструменты Firefly, наряду с предполагаемыми интеграциями с сторонними партнерами, такими как Runway, Pika Labs и модели Sora от OpenAI, позволят пользователям Premiere Pro генерировать видео, добавлять или удалять объекты с помощью текстовых подсказок и увеличивать продолжительность видеороликов.
В отличие от многих предыдущих анонсов Adobe, касающихся Firefly, для новых инструментов генерации видео компанией не установлена ни дата выпуска — ни бета-версии, ни другой, только то, что они будут выпущены «в этом году». И хотя креативный гигант в области программного обеспечения продемонстрировал возможности своей собственной видеомодели в раннем видеодемо, планы интеграции Premiere Pro с моделями искусственного интеллекта от других поставщиков не являются определенностью.
Вместо этого Adobe называет интеграцию сторонних моделей искусственного интеллекта в свой видеопревью «ранним исследованием» того, как это может выглядеть «в будущем». Идея состоит в том, чтобы предоставить пользователям Premiere Pro больше выбора, позволяя им использовать модели, такие как Pika для удлинения кадров или Sora или Runway AI при создании дополнительных материалов для своих проектов. Adobe также утверждает, что к созданным клипам можно применять метки Content Credentials для определения того, какие модели искусственного интеллекта использовались для их генерации.
Тем временем главное преимущество Adobe перед конкурентами заключается в том, что она встраивает свои собственные модели Firefly в свою экосистему программного обеспечения, которые уже широко используются креативными профессионалами. Интеграция сторонних моделей искусственного интеллекта кажется естественной, как для удержания клиентов Adobe, так и для компаний по искусственному интеллекту, которые хотят сделать свои инструменты более доступными для креативных профессионалов.