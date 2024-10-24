Adobe сделала бесплатным приложение для рисования на iPad, iPhone и Windows

Этот шаг направлен на привлечение большего числа цифровых художников к платформе. И это логично, учитывая, что Fresco конкурирует с такими популярными приложениями, как Procreate и Clip Studio Paint.

Приложение доступно на устройствах с сенсорным экраном, таких как iPad, iPhone и ПК с Windows.

Ранее Fresco предлагало бесплатную версию с ограниченными возможностями, а доступ к премиум-функциям был возможен только по подписке.

Однако теперь все функции, включая полную библиотеку шрифтов Adobe, расширенный выбор кистей и импорт пользовательских кистей, стали доступны бесплатно.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Procreate и других приложений, Adobe надеется, что свободный доступ ко всем функциям Fresco поможет расширить аудиторию.