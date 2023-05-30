Adobe сделала Photoshop, After Effects и прочий софт бесплатным для пользователей из России. Но есть нюанс

Adobe сделала Photoshop, After Effects и прочий софт бесплатным для пользователей из России. Но есть нюансИ даже так это очень приятный жест в сторону россиян
Компания Adobe приняла важное решение в отношении пользователей в России.
В связи с трудностями оплаты с российских банковских карт, компания начала бесплатно продлевать лицензии своих продуктов в автоматическом режиме. Эту информацию подтвердили надёжные источники, которым удалось продлить лицензии без необходимости оплаты.
Функция автоматического продления подписки стала доступна для пользовательских лицензий, приобретённых через официальный интернет-магазин Adobe.
Это своеобразный подарок от компании тем пользователям, которые испытывают трудности с использованием карт для оплаты за границей. Такое решение направлено на сохранение лояльности и поддержку пользователей в сложный период.
Стоит отметить, что данная функция доступна только для индивидуальных пользователей, а для корпоративных лицензий, приобретённых через официальных реселлеров, автопродление не предусмотрено.
К слову, официально Adobe прикрыл россиянам доступ к своей продукции ещё в начале 2022 года из-за конфликта на Украине.