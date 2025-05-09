Приложения
Опубликовано 09 мая 2025, 16:59
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Adobe снизит цены на ПО для правительства США после проверки расходов

Скидка на программы составит до 70% до ноября
Компания Adobe предоставит правительству США значительную скидку на пакет своих программ, включая популярное приложение для работы с PDF-документами Acrobat. До ноября госорганы смогут закупать программное обеспечение по цене, сниженной на 70% от стандартной.
Adobe снизит цены на ПО для правительства США после проверки расходов
© Emily Bernal

Это решение стало результатом анализа государственных расходов, инициированного администрацией Трампа и усилиями Департамента эффективности госрасходов (DOGE), который возглавляет Илон Маск. Ведомство критиковало чрезмерные траты на лицензии, особенно на Adobe Acrobat, заявив, что многие госучреждения платят за софт, который фактически не используется.

Adobe заявила о готовности сотрудничать с государством и стремлении повысить эффективность цифровых процессов, ссылаясь на интересы налогоплательщиков.

Согласно заявлению Администрации общих служб США (GSA), со временем все больше закупок в сфере информационных технологий будет проходить централизованно через это ведомство. Таким образом, все федеральные агентства смогут получать доступ к современным технологиям по сниженным ценам.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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