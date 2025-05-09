Adobe снизит цены на ПО для правительства США после проверки расходов

Это решение стало результатом анализа государственных расходов, инициированного администрацией Трампа и усилиями Департамента эффективности госрасходов (DOGE), который возглавляет Илон Маск. Ведомство критиковало чрезмерные траты на лицензии, особенно на Adobe Acrobat, заявив, что многие госучреждения платят за софт, который фактически не используется.

Adobe заявила о готовности сотрудничать с государством и стремлении повысить эффективность цифровых процессов, ссылаясь на интересы налогоплательщиков.

Согласно заявлению Администрации общих служб США (GSA), со временем все больше закупок в сфере информационных технологий будет проходить централизованно через это ведомство. Таким образом, все федеральные агентства смогут получать доступ к современным технологиям по сниженным ценам.