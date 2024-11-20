Adobe создаст ИИ для смартфонов, работающий без подключения к облаку

С ростом популярности больших языковых моделей, таких как ChatGPT, растут и опасения по поводу конфиденциальности данных. Многие компании и частные лица обеспокоены тем, что их данные обрабатываются на облачных серверах, которые могут быть уязвимы для хакеров. SlimLM предлагает решение этой проблемы, позволяя обрабатывать информацию непосредственно на устройстве.

Одним из ключевых преимуществ SlimLM является то, что оно не требует облачного соединения для работы. В отличие от других приложений, которые используют облачные ресурсы, новая модель работает с документами локально, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности. Приложение специально обучено для выполнения задач обработки документов, таких как создание резюме или ответы на вопросы по тексту, и не перегружает телефон.