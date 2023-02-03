Adobe ушла из России. Но за пиратский Photoshop вас всё равно могут оштрафовать

Недавно компания Adobe, разработчик Photoshop и других приложений для работы с текстом, графикой и видео вернула россиянам возможность скачивать часть своих программ. На фоне этого Геллер и рассказал о возможных рисках для пользователей.

Он отметил, что тенденция к возвращению в Россию зарубежных компаний существует, но очень медленная. Многие ушедшие компании используют различные способы оплаты для обхода санкций. Но это не афишируется.

При этом парадоксально, что российские пользователи по закону всё равно могут быть привлечены к отвественности за нелицензионное использование программ ушедших компаний. Но таких прецедентов мало.

Поскольку у иностранных компаний нет российских представительств, поэтому «некому просто прийти в суд, чтобы начать разбирательство».