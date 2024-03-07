Adobe внедрил ИИ в свое приложение Express

С использованием текстовых подсказок пользователи смогут генерировать изображения, легко добавлять, удалять или заменять людей, объекты и фоны. Функция «Быстрые действия» позволяет применять правки, удалять фоны и изменять размер изображений одним касанием.

В приложении также представлены инструменты для редактирования видео, планировщик социального контента и опции для совместной работы. Подписчики Creative Cloud могут импортировать и редактировать дизайны из Illustrator и Photoshop.

На период бета-тестирования премиальные функции Express доступны бесплатно, но в будущем они будут доступны по подписке за $ 10 в месяц. Количество пользователей, которые могут присоединиться к бета-тестированию на iOS, ограничено. Заинтересованные могут подать заявку через Adobe. Бета-версия нового приложения Express для Android доступна в большинстве стран в Google Play Store.