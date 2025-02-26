Adobe выпустила Photoshop для iPhone

Photoshop для iPhone включает основные функции, такие как использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для заполнения пустот в изображении и редактирование фото в слоях. Базовая версия приложения бесплатна, а подписка за $ 7.99 открывает доступ к премиум-функциям.

Adobe давно занимает лидирующие позиции в сфере программного обеспечения для дизайна на ПК, но на мобильных платформах ей не удавалось добиться большого успеха. Соперничество среди приложений для редактирования фото на смартфонах достаточно высоко. После релиза Photoshop для iPhone приложение оказалось лишь на 29-й позиции по количеству скачиваний в США, уступив таким популярным сервисам, как видеоредактор CapCut от ByteDance, Instagram и редактор от Canva. В то же время Lightroom от Adobe, ориентированный на обработку фотографий, занял 9-е место.

Чтобы привлечь пользователей, Adobe предложила набор мощных инструментов и в бесплатной версии приложения. Премиум-подписка, в свою очередь, предоставляет доступ к Photoshop через веб-версию и дополнительные возможности на мобильных устройствах и iPad.