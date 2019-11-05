Adobe выпустила приложение камеры для смартфонов с функциями Photoshop

По данным компании, новое приложение фактически является камерой с уже встроенной функциональностью Photoshop. Так, используя мощности искусственного интеллекта, Adobe Photoshop Camera выбирает максимально подходящие в имеющихся условиях фильтры и эффекты, причем делает это еще до того, как сам снимок будет сделан. Что интересно, украшение для фотографии можно применить не только в момент съемки, но и после, когда изображение уже получено. Также все примененные фильтры можно отменить или сохранить в “Избранное”.

Важно отметить, что прямо сейчас компания дает доступ лишь к предварительной версии своего приложения — желающие его протестировать, должны зарегистрироваться на странице проекта. Финальный релиз новинки намечен на 2020 год.