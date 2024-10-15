Приложения
Опубликовано 15 октября 2024, 07:30
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Adobe запустил новую версию Creative Cloud с ИИ-функциями

Photoshop, Illustrator и Premiere Pro получили обновления
Сегодня началась ежегодная конференция Adobe Max, на которой компания представила новые функции с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) для своих приложений Creative Cloud. Главными новинками стали возможности Photoshop, такие как автоматическое удаление отвлекающих объектов и мощная модель генеративного AI Firefly, а также обновления для Illustrator, InDesign и Premiere Pro.
Adobe запустил новую версию Creative Cloud с ИИ-функциями

© Ferra.ru

В Photoshop появилась функция «Удаление отвлекающих объектов», которая автоматизирует процесс избавления от нежелательных элементов, таких как люди и провода, всего одним кликом. Пользователи теперь могут выбирать, использовать ли генеративный ИИ или традиционные технологии для достижения наилучших результатов.

Кроме того, Illustrator получил функцию «Объекты на пути», позволяющую быстро размещать объекты вдоль любой формы пути, что обеспечивает большую гибкость при работе. Обновленная функция Image Trace улучшила преобразование растровых изображений в векторные, создавая более четкие и точные результаты.

В Premiere Pro запущена бета-версия нового Generative Extend, основанного на модели Firefly AI Video.

Adobe запустил новую версию Creative Cloud с ИИ-функциями
© Adobe
Источник:Adobe
Автор:Булат Кармак
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