Adobe запустил новую версию Creative Cloud с ИИ-функциями

В Photoshop появилась функция «Удаление отвлекающих объектов», которая автоматизирует процесс избавления от нежелательных элементов, таких как люди и провода, всего одним кликом. Пользователи теперь могут выбирать, использовать ли генеративный ИИ или традиционные технологии для достижения наилучших результатов.

Кроме того, Illustrator получил функцию «Объекты на пути», позволяющую быстро размещать объекты вдоль любой формы пути, что обеспечивает большую гибкость при работе. Обновленная функция Image Trace улучшила преобразование растровых изображений в векторные, создавая более четкие и точные результаты.

В Premiere Pro запущена бета-версия нового Generative Extend, основанного на модели Firefly AI Video.