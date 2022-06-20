Дешёвые покупки в долларах закончились: AliExpress заблокировал покупки в Qiwi

Дешёвые покупки в долларах закончились: AliExpress заблокировал покупки в QiwiОжидаемо, но неприятно
Aliexpress не смог заблокировать сам процесс оплаты через Qiwi (который вшит в функциональность старых версий приложений для Android), но поступил изящнее:
Вы оплачиваете товар через Qiwi
Через несколько минут Aliexpress отменяет ВСЕ заказы по этой оплате с формулировкой «для безопасности аккаунта».
Техподдержка пытается убедить Вас, что вы зарегистрировали несколько аккаунтов (что запрещено сервисом), либо «мошенничали с купонами». Даже если купоны в этой покупке вы не применяли вообще.
- Вы остаётесь с сообщением, что «деньги на счёт вам вернутся когда-нибудь потом, через 3-20 дней». То есть китайцы из интернет-магазинов не против ваших долларов, Qiwi тоже доллары в Aliexpress отправил, а Aliexpress уже постфактум заказы в долларах отменил и временно заморозил ваши средства.
О чём речь вообще идёт?
Для тех, кто не понял, объясняем по порядку:
- До весны 2022 г. в приложении Aliexpress была возможность оплаты заказов при помощи Qiwi-кошелька
Затем эту возможность спешно убрали и оставили просто поле ввода данных банковской карты:
Зачем бы он нужен вообще? Дело в том, что это был единственный способ оплатить товары долларами напрямую. А вот если вы вводили данные долларовой карты, то счёт Aliexpress вам выставлял всё равно в рублях. Поэтому происходила конвертация и покупка получалась ещё менее выгодной, чем в просто в рублёвой карте.
Почему бы не платить сразу в рублёвых картах? Дело в том, что Aliexpress, как китайская компания, очень вольно трактует курс доллара к рублю. Можете посмотреть подробности здесь.
И, конечно, всем владельцам смартфонов приложение Aliexpress обновили до последней версии, чтобы ушлые ребята в баксах не платили. Но на Android ведь можно просто скачать старую версию из интернета, влепить её вместо новой и оплачивать в Qiwi в долларах! Так и делали. До сегодняшнего дня. А вот теперь, когда способ забанили, укрепившийся по отношению к доллару рубль использовать в свою пользу уже не получится.
Недовольные любители покупать компьютерные комплектующие дёшево уже побежали ставить одну звезду и обрушивать рейтинг приложения Aliexpress в Google Play, но обрушить получится разве что настроение программистам компании — решение заблокировать оплату в долларах, как вы понимаете, принималось людьми намного более высоких должностей, которые на недовольства россиян (а россияне никуда не денутся, кто ещё из зарубежных маркетплейсов позволит вам оплачивать товары картой МИР?) реагировать не станут.