Дешёвые покупки в долларах закончились: AliExpress заблокировал покупки в Qiwi

Зачем бы он нужен вообще? Дело в том, что это был единственный способ оплатить товары долларами напрямую. А вот если вы вводили данные долларовой карты, то счёт Aliexpress вам выставлял всё равно в рублях. Поэтому происходила конвертация и покупка получалась ещё менее выгодной, чем в просто в рублёвой карте.

Почему бы не платить сразу в рублёвых картах? Дело в том, что Aliexpress, как китайская компания, очень вольно трактует курс доллара к рублю. Можете посмотреть подробности здесь.