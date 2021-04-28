AliExpress начнёт продавать лекарства с доставкой в России

Доступна виртуальная аптечная витрина будет в мобильном приложении AliExpress Россия. Для того, чтобы найти её, достаточно перейти в раздел «Есть!». Пока что пользователям будут доступны лекарственные препараты, БАДы, аптечная косметика, медицинские изделия и приборы. Об этом рассказали Ferra.ru представители компании.

Что интересно, доступный ассортимент насчитывает более 15 тыс популярных товаров от крупнейших аптечных сетей. При этом пользователи будут знать как о наличии продукта в тот или иной момент, так и о его стоимости.

Представители AliExpress также отметили, что те пользователи, которые купят товары из этой категории в апреле и мае, получат купоны на скидку. Распространяться они будут на покупки, связанные с красотой и здоровьем от локальных продавцов AliExpress Россия.

Правда, действовать купоны будут лишь в случае каждого выкупленного заказа.