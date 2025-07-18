AliExpress, TikTok и WeChat обвинили в нарушении закона ЕС о данных

Суть претензии заключается в том, что указанные платформы не предоставляют пользователям полный доступ к собранной о них информации, как того требует Общий регламент по защите данных (GDPR). По мнению юристов noyb, компании сознательно затрудняют получение персональных данных, несмотря на то, что обязаны делать это по первому запросу.

Хотя многие технологические компании, включая американские, уже внедрили специальные инструменты для скачивания данных, некоторые китайские сервисы, по утверждению активистов, уклоняются от исполнения требований закона.

Организация noyb, известная своими делами против Apple и Alphabet, ранее уже добивалась начала расследований и наложения многомиллиардных штрафов. Теперь ее внимание сосредоточено на китайских платформах, получающих все больше пользователей в Европе.