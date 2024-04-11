Amazon прекратит выплачивать бонусы разработчикам Alexa за навыки ИИ-помощника

В конце июня 2024 года Amazon свернёт программу Alexa Developer Rewards Program и выделяемое для неё финансирование для выплаты бонусов разработчикам за покупки пользователями навыков голосового помощника. В эти сроки будет закрыта и вторая программа, которая вознаграждает разработчиков за использование Amazon Web Services в качестве бэкенда для созданных ими навыков Alexa.

Поводом для этого послужило развитие генеративного ИИ (большие языковые модели, LLM), поэтому навыки для Alexa перестали быть приоритетным направлением.

«Это старые программы, запущенные ещё в 2017 году, чтобы помочь начинающим разработчикам, заинтересованным в развитии навыков, ускорить свой прогресс. Сегодня для покупателей доступно более 160 тысяч навыков, существует устоявшееся сообщество разработчиков Alexa, а также новые инструменты на базе LLM, которые помогут разработчикам создавать новые возможности для Alexa. Эти старые программы просто исчерпали себя, поэтому мы решили закрыть их», — рассказал представитель Amazon.