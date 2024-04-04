Amazon сократит сотни рабочих мест в своем облачном сервисе AWS

Опубликовано 04 апреля 2024, 00:53
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Amazon сократит сотни рабочих мест в своем облачном сервисе AWSВ рамках стратегической перестройки
Amazon объявил о сокращении сотен рабочих мест в своем облачном сервисе AWS в рамках стратегической перестройки. Основными направлениями сокращения станут команды, отвечающие за технологии для физических магазинов, а также отделы продаж, маркетинга и глобального обслуживания AWS.
Большинство сокращений связаны с изменениями в области программ обучения и сертификации AWS, а также операциями по продажам. Представитель Amazon Дункан Неашам заявил, что эти решения являются сложными, но необходимыми для дальнейших инвестиций и оптимизации ресурсов компании.
Этот шаг следует за предыдущими сокращениями рабочих мест в других подразделениях Amazon. Компания продолжит нанимать сотрудников в приоритетных областях и постарается найти внутренние возможности для сотрудников, чьи должности пострадают от сокращений.