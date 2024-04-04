Amazon сократит сотни рабочих мест в своем облачном сервисе AWS

Большинство сокращений связаны с изменениями в области программ обучения и сертификации AWS, а также операциями по продажам. Представитель Amazon Дункан Неашам заявил, что эти решения являются сложными, но необходимыми для дальнейших инвестиций и оптимизации ресурсов компании.

Этот шаг следует за предыдущими сокращениями рабочих мест в других подразделениях Amazon. Компания продолжит нанимать сотрудников в приоритетных областях и постарается найти внутренние возможности для сотрудников, чьи должности пострадают от сокращений.