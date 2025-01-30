AMD выпустила инструкции для запуска DeepSeek на процессорах и GPU

Опубликовано 30 января 2025, 12:231 мин.
AMD выпустила инструкции для запуска DeepSeek на процессорах и GPUРуководство для пользователей Ryzen AI и Radeon для запуска R1
AMD представила инструкции, как запустить модель DeepSeek R1 на процессорах Ryzen AI и видеокартах Radeon, что позволяет пользователям запускать модель локально на своих ПК. Ряд крупных языковых моделей (LLM), использующих R1, совместим с видеокартами RX 7000 серии и процессорами Ryzen с поддержкой XDNA NPUs. Однако для этого требуется установить драйвер Adrenalin 25.1.1.
В инструкции приведены все шаги, необходимые для пользователей AMD, чтобы запустить модель DeepSeek R1 на поддерживаемых устройствах. Для установки предусмотрен один клик с помощью LM Studio, созданного для Ryzen AI. AMD также объяснила, как оптимизировать приложение под свое оборудование, а также представила список максимально поддерживаемых параметров LLM.
Модель DeepSeek R1 была недавно адаптирована в компактные версии, которые могут работать на обычных потребительских устройствах. Изначально модель DeepSeek-V3 обучалась на кластере из 2,048 GPU Nvidia H800.