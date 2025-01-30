AMD выпустила инструкции для запуска DeepSeek на процессорах и GPU

В инструкции приведены все шаги, необходимые для пользователей AMD, чтобы запустить модель DeepSeek R1 на поддерживаемых устройствах. Для установки предусмотрен один клик с помощью LM Studio, созданного для Ryzen AI. AMD также объяснила, как оптимизировать приложение под свое оборудование, а также представила список максимально поддерживаемых параметров LLM.

Модель DeepSeek R1 была недавно адаптирована в компактные версии, которые могут работать на обычных потребительских устройствах. Изначально модель DeepSeek-V3 обучалась на кластере из 2,048 GPU Nvidia H800.