Американец попал под суд из-за признания в любви бывшей жене в музыкальном приложении

Приложения
Сегодня в 23:08
Американец попал под суд из-за признания в любви бывшей жене в музыкальном приложенииЗа это он получил условный срок
По сообщениям портала Theverge, американца признали виновыным в нарушении одного из законов США, по которому он не должен был как-либо контактировать со своей бывшей женой. Он переименовывал названия плейлистов в музыкальном приложении Napster в сообщения, адресованные жене.
Как отмечает Theverge, бывший супруг не оскорблял, а пытался наладить отношения с женщиной. Он смог это сделать благодаря тому, что до разрыва они вместе пользовались одной учётной записью в приложении Napster (аналог Spotify). Суд приговорил его к условному сроку.
Также отмечается, что некоторые пользователи того же Spotify жалуются на то, что незнакомые им люди могут прослушивать их плейлисты. А также писать сообщения, нередко оскорбительные.