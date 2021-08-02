Американец попал под суд из-за признания в любви бывшей жене в музыкальном приложении

Как отмечает Theverge, бывший супруг не оскорблял, а пытался наладить отношения с женщиной. Он смог это сделать благодаря тому, что до разрыва они вместе пользовались одной учётной записью в приложении Napster (аналог Spotify). Суд приговорил его к условному сроку.

Также отмечается, что некоторые пользователи того же Spotify жалуются на то, что незнакомые им люди могут прослушивать их плейлисты. А также писать сообщения, нередко оскорбительные.