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Сегодня 11:29

Американец с помощью приложения для доставки пиццы вызвал отряд полиции

Использовав безобидную опцию
Американец использовал приложение Domino's Pizza, чтобы создать ложный вызов целого отряда полицейских.

В приложении Domino's Pizza, как и в любом другом приложении для доставки еды, есть возможность оставить заметки, чтобы указать количество салфеток, индивидуальную непереносимость ингредиентов, уточнение дома и прочие аспекты. Именно это и позволило американцу создать ложный вызов отряда полиции. Полиция незамедлительно отреагировала на вызов и подвергла весь дом нападению. Опрошенные жители дома, в который были вызваны полицейские сообщили, что ничего не знают об инциденте.

В настоящее время полиция расследует данный случай. Личность американца, который воспользовался приложением не по назначению, так и не установлена. Отмечается, что ранее ложные вызовы полицейских приводили к трагическим последствиям, таким как смерть и ранения.

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