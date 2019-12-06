Американские СМИ переходят с WhatsApp на Telegram

Уже завтра новостное агентства закроет свой канал в WhatsApp, полностью перейдя в Telegram. Об этом компания заявила на своем официальном сайте. Что интересно, Telegram-канал издания уже успел получить верификационную галочку, а также собрать почти 17,5 тыс подписчиков за три недели. По заявлению агентства, в Telegram будет публиковаться около трех постов в день, в числе которых будут как новостные заметки, так и пересказы лонгридов с полновесными аналитическими материалами.

Стоит отметить, что Bloomberg также назвал причину, по которой было принято решение покинуть WhatsApp — все дело в изменении способов отправки сообщений, инициированное компанией-владельцем мессенджера, то есть Facebook.