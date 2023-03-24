Американские власти назвали TikTok «угрозой национальной безопасности»От сервиса явно так просто не отстанут
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация Байдена рассматривает китайскую социальную сеть TikTok, принадлежащую компании ByteDance, как угрозу национальной безопасности страны.
Фото: The Verge
Блинкен заявил, что существуют различные методы борьбы с этой угрозой и что она должна быть устранена. Он сделал эти замечания во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.
Стоит отметить, что ранее в марте Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), возглавляемый Министерством финансов, направил TikTok уведомление, требуя, чтобы китайские владельцы приложения продали свои акции.
В ответ на это ByteDance сообщила, что 60% её акций принадлежат глобальным инвесторам, 20% — сотрудникам и 20% — основателям.
Напомним, что экс-президент Дональд Трамп также пытался запретить TikTok в США, но его решение было заблокировано американскими судами. В настоящее время популярным видеоприложением пользуются более 100 млн жителей США.