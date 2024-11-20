Американские власти вынудят Google продать Chrome

Власти планируют потребовать через суд продажи браузера Chrome — одного из ключевых активов компании Alphabet. Это связано с обвинением в незаконной монополизации поискового рынка, которое было подтверждено решением суда в августе.

Google контролирует значительную часть интернет-рынка благодаря браузеру Chrome, который используется более чем двумя третями пользователей по всему миру.

Через Chrome компания собирает данные для своей рекламной платформы, а встроенный поиск по умолчанию направляет трафик на Google Поиск.

Минюст также рассматривает меры, связанные с ИИ и операционной системой Android, чтобы снизить доминирование Google в этих сферах.

В частности, рассматриваются варианты прекращения эксклюзивных сделок с Apple и другими компаниями, по которым Google платит миллиарды долларов за статус поисковика по умолчанию.

Google заявила, что подобные меры «вредят потребителям» и выходят за рамки дела.

Окончательное решение ожидается не раньше августа 2025 года, когда суд проведет дополнительные слушания.