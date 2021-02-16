Американский бизнес TikTok останется принадлежать китайцам

Источники, близкие к руководству ИТ-гиганта из Поднебесной заявили, что изначально разговоры о продаже американской части TikTok были инициированы в связи с требованиями Дональда Трампа, пишет Business Insider. И так как он и его администрация покинули Белый дом, в подобном шаге больше нет никакого смысла.

В качестве причины, по которой для обсуждения сделки была выбрана Oracle, называется приверженность одного из основателей компании экс-президенту Соединённых Штатов. Руководство ByteDance считало, что продав TikTok этой компании, им удастся наладить отношения с Трампом на случай, если его переизберут.