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Американский суд временно запретил блокировать скачивание TikTok в США
Очередное решение правительства Трампа не вступило в силу
Американский суд временно запретил блокировать скачивание TikTok в США. Речь идет об отмене решения об удалении и “перекрытии” доступа к сервису в магазинах приложений Google Play и App Store.
Запрет блокировки стал возможным благодаря решению судьи Карла Николса, пишет издание Reuters. Он удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета, при этом судья не стал поддерживать прошение об аналогичном запрете и для ограничений, вступающих в силу с 12 ноября.
Напомним, что 27 сентября в 23:59 по местному времени должен был вступить в силу полный запрет на скачивание TikTok на территории США. Если судья не удовлетворит просьбу компании о снятии запрета на работу приложения с 12 ноября, то в этот день сервис все равно перестанет функционировать в Соединенных Штатах.