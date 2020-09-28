Американский суд временно запретил блокировать скачивание TikTok в США

Запрет блокировки стал возможным благодаря решению судьи Карла Николса, пишет издание Reuters. Он удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета, при этом судья не стал поддерживать прошение об аналогичном запрете и для ограничений, вступающих в силу с 12 ноября.

Напомним, что 27 сентября в 23:59 по местному времени должен был вступить в силу полный запрет на скачивание TikTok на территории США. Если судья не удовлетворит просьбу компании о снятии запрета на работу приложения с 12 ноября, то в этот день сервис все равно перестанет функционировать в Соединенных Штатах.