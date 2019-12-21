Американским военным приказали удалить приложение TikTok

Те военные, которые все же установили приложение на смартфоны выданные правительством ранее, обязаны удалить его в кратчайшие сроки. Иначе они потеряют доступ к интрасети Военно-морского корпуса. По словам военных специалистов, все эти меры связаны с “устранением существующих и возникающих угроз".

Напомним, что немногим ранее правительство США начало проверки в отношении компании-владельца TikTok. В России примерно тем же занялся Роскомнадзор — ведомство организовало полноценную проверку приложения на предмет соблюдения российского законодательства.