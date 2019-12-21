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Американским военным приказали удалить приложение TikTok
Иначе они потеряют доступ к внутренней военной сети
Канадское издание Global News рассказало о том, что служащим Военно-морских сил США официально запретили устанавливать и использовать китайское приложение TikTok на служебные телефоны. Связано данное решение с угрозой в области кибербезопасности при использовании данного продукта.
Те военные, которые все же установили приложение на смартфоны выданные правительством ранее, обязаны удалить его в кратчайшие сроки. Иначе они потеряют доступ к интрасети Военно-морского корпуса. По словам военных специалистов, все эти меры связаны с “устранением существующих и возникающих угроз".
Напомним, что немногим ранее правительство США начало проверки в отношении компании-владельца TikTok. В России примерно тем же занялся Роскомнадзор — ведомство организовало полноценную проверку приложения на предмет соблюдения российского законодательства.