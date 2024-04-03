Аналитики назвали самые популярные мобильные и десктопные браузеры за март 2024 г

Опубликовано 03 апреля 2024, 04:30
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Аналитики назвали самые популярные мобильные и десктопные браузеры за март 2024 гВ топах оказался Chrome
Аналитическая компания Statcounter выкатила инфографику, в которой привела рейтинг самых популярных браузеров для ПК и смартфонов на март 2024 года.
Согласно приведённым данным, самый востребованный пользователями браузер на десктопных и мобильных устройствах — Google Chrome — 65,77% и 65,29% соответственно. Второе место на десктопе — Microsoft Edge с 12,7%, третье место за Apple Safari — 8,63%. Firefox заняла четвёртое место — 6,61%, Opera — 3,16%.
На втором месте среди мобильных браузеров оказался Apple Safari — 24,26%, на третьем — Samsung Internet, имеющий долю рынка 4,41%. Четвёртое место досталось Opera — 2,2%, на пятом месте закрепился UC Browser с долей 1,44%.
Мобильный Microsoft Edge занял всего 0,3% рынка.