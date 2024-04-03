Аналитики назвали самые популярные мобильные и десктопные браузеры за март 2024 г

В топах оказался Chrome

Аналитическая компания Statcounter выкатила инфографику, в которой привела рейтинг самых популярных браузеров для ПК и смартфонов на март 2024 года.