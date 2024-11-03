Аналог Apple Vision Pro от Samsung выйдет в 2025 году

Аналог Apple Vision Pro от Samsung выйдет в 2025 годуИ работать будет на Android
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Samsung в ходе отчёта заявила, что «улучшит связь между продуктами, включая будущие устройства смешанной реальности». Из отчёта, а также из некоторых утечек известно, что процессор для гарнитуры Samsung заказала у Qualcomm, программной частью занимается Google: гарнитура будет работать на ОС Android XR.
Google заинтересована в сотрудничестве с Samsung по части разработки приложений для XR-гарнитур (eXtended Reality), а первым таким Android-устройством станет гарнитура от Samsung, так как от подобного проекта отказалась LG.
Аналитики говорят, что Samsung вполне может потягаться с Apple на рынке гарнитур, потому что «яблочники» отказались от разработки нового «дорогого» поколения Vision Pro 2 и работают только над бюджетной версией. Ну и коллаборация с Google добавит своих плюсов, о чём заявил на презентации Galaxy Unpacked 2024 старший вице-президент Google по аппаратному обеспечению Рик Остерло.