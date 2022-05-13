Android 13 будет предупреждать пользователя о землетрясении

Для обнаружения толчков используется встроенный в современные смартфоны акселерометр. В случае землетрясения, устройство отправит сигнал в службу обнаружения землетрясений Google с данными геолокации. Серверы Google объединят всю информацию, чтобы определить, действительно ли произошло землетрясение. Система обнаружения землетрясений Google автоматически зафиксирует место и силу толчков. К тому же смартфон автоматически оповестит экстренные службы.

Ранее такая функция появилась в смартфонах китайских брендов Huawei и Xiaomi.