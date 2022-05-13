Android 13 будет предупреждать пользователя о землетрясении

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Android 13 будет предупреждать пользователя о землетрясенииС помощью акселерометра
На конференции Google I/0 2022 компания сообщила о новой функции представленной ОС Android 13. Смартфон будет предупреждать о землетрясениях.
Для обнаружения толчков используется встроенный в современные смартфоны акселерометр. В случае землетрясения, устройство отправит сигнал в службу обнаружения землетрясений Google с данными геолокации. Серверы Google объединят всю информацию, чтобы определить, действительно ли произошло землетрясение. Система обнаружения землетрясений Google автоматически зафиксирует место и силу толчков. К тому же смартфон автоматически оповестит экстренные службы.
Ранее такая функция появилась в смартфонах китайских брендов Huawei и Xiaomi.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: