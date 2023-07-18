Android 14 будет предупреждать пользователей об обновлениях загруженных не из Google Play приложений

Android будет предупреждать, если пользователь устанавливает приложение из стороннего магазина или другого источника либо пытается такой продукт обновить. Если это приложение можно загрузить или обновить в Google Play, в том числе при установке на смартфон APK-файла, на экране смартфона появится соответствующее предупреждение. Это сделано для защиты пользовательского устройства от вирусов и некорректной работы сторонних приложений.

И чтобы завершить процесс, пользователю придётся дать согласие. Пока новая опция тестируется только с приложениями из Google Play, но в итоге будет распространяться на все приложения для Android.