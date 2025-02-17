Android 16 будет блокировать загрузку неизвестных приложений во время звонка

Разработчики внедрят новую функцию для борьбы с мошенниками, которые часто запрашивают такие изменения во время звонков, чтобы получить доступ к личным данным или заполучить деньги потенциальных жертв. Новая функция безопасности уже работает в Android 16 Beta 2.

Часто мошенники просят жертву установить во время звонка нужные им приложения и дать все запрашиваемые разрешения. Как раз во время звонков Android и будет блокировать установку таких приложений и изменение настроек.

По словам Рахмана, ожидается, что новая защитная функция поможет усложнить задачу мошенникам и заставит людей быть более осторожными при установке и включении программ на своих устройствах.