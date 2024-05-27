Android 16 предложит кнопку для проверки зарегистрированных отпечатков пальцев

Благодаря нововведению пользователи смогут давать названия отпечаткам пальцев без удаления и восстановления, если при их регистрации и первоначальной настройке сканера отпечатков этого не сделали. Android 16 QPR1 будет предлагать опцию «проверить зарегистрированные отпечатки пальцев», позволяя проверить, отпечатки каких пальцев уже были сняты, и соответственно их назвать.

Инсайдеры из Android Authority, обратившие внимание на новую функцию, рассказали, что в интерфейсе появилась новая кнопка, при нажатии на которую открывается экран с чёрным фоном, значком отпечатка пальца и поясняющим текстом: «Прикоснитесь к датчику отпечатков пальцев». Как отмечалось выше, эта функция поможет пользователю назвать свои отпечатки пальцев без необходимости удалять и восстанавливать их.

«Это может быть полезно, если вы хотите удалить из системы одни отпечатки пальцев, а другие оставить», — отмечают инсайдеры.