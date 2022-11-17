Android будет отправлять пользователей обновлять приложения в случае конфликта с системой

В случае повторной «поломки» какого-либо приложения Android предложит пользователю перейти в Play Store для обновления. Потому что нередко средством для восстановления конфликтующих с ОС приложений является обновление.

Функция скоро появится на Android-смартфонах, на данный момент в магазин приложений такая возможность добавлена в составе обновления от ноября 2022 года.