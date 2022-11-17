Android будет отправлять пользователей обновлять приложения в случае конфликта с системой

19:04, 17 ноября 2022
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Android будет отправлять пользователей обновлять приложения в случае конфликта с системойЭто может оказаться самым эффективным решением
Операционная система Android будет оповещать пользователей о необходимости обновления приложения, которое сбоит при запуске.
В случае повторной «поломки» какого-либо приложения Android предложит пользователю перейти в Play Store для обновления. Потому что нередко средством для восстановления конфликтующих с ОС приложений является обновление.
Функция скоро появится на Android-смартфонах, на данный момент в магазин приложений такая возможность добавлена в составе обновления от ноября 2022 года.
Источник фото:Кishabhsoft.com
Источник:Android Police
Автор:Андрей КадуковТеги: