Android начнёт проверять разрешения приложений перед установкой

Новая функция может даже заблокировать установку софта в случае подозрительной активности. Инструмент будет сканировать приложения и проверять, зачем ПО запрашивает те или иные разрешения, к примеру, отправку смс или звонки от лица пользователя.

Защита Android будет анализировать устанавливаемые приложения «с умом» — оценивать целесообразность запрашиваемых разрешений. Если алгоритмы выявят подозрительную деятельность, установка будет заблокирована, а пользователь получит отчёт.

Разработчики Google сослались на отчёт Global State of Scams Report за 2023 год. В отчёте, в частности, отмечено, что 78% пользователей смартфонов как минимум раз в год сталкивались с мошенниками. А за 2023 год злоумышленники украли порядка $1 трлн, в том числе благодаря вирусным приложениям.