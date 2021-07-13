Android научится запускать игры до их полного скачивания на смартфон

А ведь совсем недавно это была эксклюзивная фишка «больших» консолей

Уже совсем скоро, в сентябре, от Google ждут релиза новейшей Android 12. И вот, за несколько месяцев до релиза, стало известно, что новинка получит очень интересную функцию.