Android научится запускать игры до их полного скачивания на смартфон

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Android научится запускать игры до их полного скачивания на смартфонА ведь совсем недавно это была эксклюзивная фишка «больших» консолей
Уже совсем скоро, в сентябре, от Google ждут релиза новейшей Android 12. И вот, за несколько месяцев до релиза, стало известно, что новинка получит очень интересную функцию.
Речь идёт о возможности запускать игры до их полного скачивания на смартфон, передаёт 9to5Google. Функция будет называться «Играть при загрузке».
На странице игр в Google Play появится значок в виде молнии возле кнопки «Установить». Именно он будет оповещать о том, что пользователи могут начать играть ещё до полного скачивания приложения на устройство.
Сообщается, что в ряде проектов приступить к игре можно будет уже на 18% скачивания.
Напомним, что в числе первых устройств, на которых появится Android 12, будут смартфоны линейки Google Pixel.