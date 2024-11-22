Android получит такую же функцию восстановления резервных копий, как в iOS

Как отмечается в материале портала Android Authority, разработчики ОС от Google могут внедрить некоторые фоновые автоматизированные действия, чтобы обеспечить «бесшовное и бесшумное восстановление входа, восстанавливая состояние приложения и логины без необходимости открывать приложение». В связи с этим в API менеджера учётных данных Android появилась функция Restore Credentials (Восстановление учётных данных), которая не должна ничем уступать аналогичному механизму в iOS.

Этим iOS и отличается: после замены айфона и входа в Apple ID пользователь не видит разницы между старым и новым телефоном. Все приложения и состояния восстанавливаются в той точке, где закончился пользовательский сеанс.

А у Android есть одна, как пишут инсайдеры, неприятная особенность: после замены телефона со старого устройства приходится переносить данные, но ограниченно. Приложения сбрасывают учётные данные, по сути, перезагружаясь и заставляя пользователя заново входить практически в каждый апп.

«Это одна из причин, почему iOS кажется бесшовной: вы можете менять телефоны, не чувствуя, что сменили телефон. Теперь Google работает над тем, чтобы уменьшить это трение с помощью новой функции Restore Credentials, которая сохранит ваш вход в приложения при смене устройства», — отмечается в публикации.